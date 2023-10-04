Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш посетит Азербайджан 6 октября для обсуждения ряда двусторонних проектов.

В рамках двухдневного визита иранский министр планирует встретиться с рядом официальных лиц Азербайджана, в том числе с вице-премьером Шахином Мустафаевым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.

В рамках визита будут обсуждаться вопросы реализации таких проектов, как строительство Астаринского грузового терминала между Ираном и Азербайджаном, создание автомобильного моста через Астарачай, а также таможенная и пограничная инфраструктура.

Также в ходе визита будут обсуждены вопросы дальнейшего развития экономического сотрудничества между двумя странами.