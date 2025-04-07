Министр дорог и городского строительства Ирана, сопредседатель иранско-азербайджанской межправительственной комиссии Фарзане Садег сегодня прибывает с визитом в Азербайджан.

Как сообщает AПA, об этом сообщил советник министра в иранских СМИ.

Отмечается, что визит Фарзане Садег будет осуществлён по инициативе заместителя премьер-министра Азербайджана, сопредседателя азербайджано-иранской межправительственной комиссии Шахина Мустафаева.

В ходе визита будут обсуждаться текущие вопросы совместных проектов в таких сферах, как транспорт, таможня, водные ресурсы, энергетика, нефть и газ, а также торговля.

Во время визита будут проведены переговоры, а также начаты подготовительные работы для предстоящего визита президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана в Азербайджан.