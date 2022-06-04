Министерство цифрового развития и транспорта распространило информацию об ограничении доступа к информационному интернет-ресурсу агентства РИА «Новости».

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, ограничение доступа к информационным Интернет-ресурсам в связи с размещением информации, запрещенной законом для распространения в Азербайджане, регулируется законом «Об информации, информатизации и защите информации».

«В соответствии с этим законом, решением соответствующего органа исполнительной власти в случае, если защищаемым законом интересам государства и общества, то обращение к информационному Интернет-ресурсу или его соответствующей части ограничивается. В указанном информационном агентстве распространение информации против территориальной целостности Азербайджана, клеветнического характера и поощряющей сепаратистские тенденции, происходит не впервые и носит системный характер.