Министерство окажет помощь семье солдата, получившего на войне осколочные ранения — ФОТО

Министерство труда и соцзащиты населения обязалось построить дом для семьи Эльчина Самедова, одного из участников войны.

Об этом заявил завотделом по связям с общественностью и коммуникациям ведомства Фазиль Талыбов.

По его словам, сотрудники министерства встретились с Э.Самедовым, получившим в ходе боев многочисленные осколочные ранения, и ознакомились с условиями, в которых проживает в Габале его семья, состоящая из четырех человек.

В ближайшие дни ему предстоит операция.

Министерство приняло решение построить при поддержке социальных партнеров частный дом для семьи З.Самедова, живущей в тяжелых бытовых условиях.

С учетом просьбы матери солдата Вусали Шукюровой о трудоустройстве, она была обеспечена работой в сфере социальных услуг. Также будет рассмотрен вопрос об оказании семье адресной социальной помощи.

После того как брат Э.Самедова завершит обучение, ему также будет оказана помощь в трудоустройстве по специальности.