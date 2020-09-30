Министерство обороны: Выведена из строя зенитно-ракетная установка противника С-300

Продолжаются напряженные бои, проводимые Азербайджанской Армией за освобождение наших оккупированных земель.

Как сообщает министерство обороны Азербайджана, с 27 сентября до сегодняшнего утра уничтожены и ранены до 2300 живой силы противника, уничтожены и выведены из строя до 130 танков и другой бронетехники, более 200 артиллерийских, зенитных ракетных систем, минометов, до 25 средств противовоздушной обороны, 6 командных пунктов управления и наблюдения, 5 складов оружия и боеприпасов, до 50 противотанковых средств, 55 единиц автомобильной техники.

В ходе вчерашних боев на территории Шушакенда Ходжавендского района из строя выведены 1 зенитно-ракетная установка противника С-300.

Чтобы вернуть утраченные позиции, противник, сосредоточив дополнительные силы в направлении Мадагиз, с утра 30 сентября предпринял попытку наступления. Эти действия противника предотвращаются, с целью сломления его сопротивления наши войска проводят контрнаступление.

В настоящее время военные операции продолжаются по всей линии фронта.