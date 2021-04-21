Минфин США внес в санкционный список два госпредприятия Мьянмы

США расширили в среду санкции против Мьянмы, добавив в ограничительный список два госпредприятия. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов.

Одно из предприятий занимается деревообработкой, другое — жемчугом.

Согласно опубликованному заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, администрация продолжит перекрывать каналы финансирования мьянманских военных и «привлекать к ответственности за переворот и насилие». «Продолжим поддерживать народ Бирмы [так США называют Мьянму] в их усилиях по недопущению этого захвата власти, — сказал Блинкен. — Призываем военных прекратить насилие, освободить всех несправедливо задержанных и восстановить демократический путь Бирмы».

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.(ТАСС)

| 2021-04-21T20:20:44+04:00 21 апреля 2021, 21:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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