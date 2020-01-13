Минфин США предупредил о замедлении роста экономики из-за Boeing

Министр финансов США Стивен Мнучин в разговоре с Fox News заявил, что проблемы американской компании Boeing, которая после двух авиакатастроф была вынуждена приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут замедлить темпы роста ВВП.
«Нет сомнений по поводу того, что ситуация с Boeing приведет к замедлению роста ВВП. Это один из крупнейших экспортеров» — Стивен Мнучин.
По его словам, несмотря на это в США ожидается устойчивый рост экономики.
Полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру с марта 2019 года после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. В январе один из крупнейших поставщиков деталей для этой модели Spirit AeroSystems принял решение о временном увольнении около 2,8 тысяч сотрудников из-за приостановки производства.(РИА Новости)
| 2020-01-13T21:03:42+00:00 13 января 2020, 22:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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