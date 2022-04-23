Полное эмбарго российской нефти, газа и угля негативно повлияет на европейские страны и другие части мира. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на главу Минфина США Дженет Йеллен.

Она отметила, что негативное воздействие для РФ от полного эмбарго на энергоресурсы окажется ниже, чем последствия от этого для Запада. Это связано с тем, что данное решение повысит цены на нефть в мире, подчеркнула Йеллен. В условиях эмбарго Россия будет продавать меньше энергоресурсов, но доходы от экспорта вырастут, заключила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что резкое эмбарго на импорт газа из России не принесло бы быстрого мира на Украине (aif. ru)