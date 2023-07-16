Министерства финансов и энергетики России решили запретить использование айфонов и других устройств Apple в служебных целях. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

По его словам, в Минпромторге такой запрет будет действовать с понедельника. Минцифры и госкорпорация «Ростех» собираются последовать этому примеру или уже запретили использование девайсов американской корпорации.

Другой источник издания сообщил, что IT-специалисты госведомств информируют, когда кто-либо из сотрудников открывает рабочую почту с айфона. При этом чиновники жалуются, что в связи с запретом им «приходится носить с собой еще один телефон».