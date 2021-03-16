Минфин Азербайджана разместил на аукционе облигации на 20 млн манатов

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 16 марта 2021 года состоялся аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на сумму 20 миллионов манатов со сроком обращения 1 092 дня, сообщает Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, во время аукциона 22 инвестора представили 33 заявки в ценовом диапазоне от 88,94 маната (12 процентов) до 98,04 маната (8,25 процента).

В соответствии с решением министерства финансов, цена отсечения облигаций была определена на уровне 97,79 маната (8,35 процента), а средневзвешенная цена – 97,9 маната (8,3 процента). Общая сумма заявок по номинальным ценам составила более 120,25 миллиона манатов, а объем размещения – 30 миллионов манатов.

Срок погашения ценных бумаг — 12 марта 2024 года.

Объем облигаций, предлагаемых эмитентом, может быть увеличен до 50 процентов, если в ходе аукциона государственные облигации превысят предложение спроса и цена будет удовлетворена эмитентом.

Отметим, что участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до 17 марта 2021 года.