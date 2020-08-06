Милли Меджлис во втором чтении принял изменения в госбюджет

Проект изменения в закон «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год» был вынесен на обсуждение на очередном пленарном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, проект изменения в закон после обсуждений вынесен на голосование и принят во втором чтении.

Отметим, что в соответствии с законом «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год» доходы государственного бюджета были утверждены в размере 24 134 500,0 тыс. манатов, расходы — 26 894 700,0 тыс. манатов (в том числе централизованные доходы — 23 336 950,0 тыс. манатов, местные доходы — 797 550,0 тыс. манатов, централизованные расходы — 26 044 596,0 тыс. манатов, местные расходы — 850 104,0 тыс. манатов).

Изменения в закон предусматривают, что доходы госбюджета в 2020 году составят 24 миллиарда 124 миллиона манатов, расходы — 27 миллиардов 492 миллиона 200 тысяч манатов (в том числе централизованные доходы — 23 миллиарда 359 миллионов 465 тысяч манатов, местные доходы — 764 миллиона 535 тысяч манатов, централизованные расходы — 26 миллиардов 677 миллионов 330 тысяч манатов, местные расходы — 814 миллиона 870 тысяч манатов).