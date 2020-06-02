Милли Меджлис утвердил штрафы за не ношение медицинских масок

На сегодняшнем заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса обсуждались штрафы за не ношение медицинских масок во время пандемии коронавируса, сообщает во вторник Trend.

В связи с этим на обсуждение в третьем чтении была вынесена поправка в Кодекс об административных проступках.

Согласно поправке, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, а также за то, что должностные лица не пресекли нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима лицо, уже получившее за это административное наказание, предусмотренное ст. 211.2 Кодекса, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята.