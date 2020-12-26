Милли Меджлис не обсудит в этом году ряд намеченных к рассмотрению законопроектов

Восемь законопроектов, включенных в план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса на 2020 год, не будут вынесены на обсуждение в этом году.

Как передает Report, законопроекты «О Внутренних войсках», «О статусе военнослужащих», «О ломбардах», «О репродуктивном здоровье», «О высшем образовании», «О туризме», «О кинематографии», «О сохранении и развитии искусства мугама Азербайджана» хоть и были включены в план законодательных работ, но на обсуждение вынесены не будут.

Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, осенняя сессия законодательного органа начинается 30 сентября и завершается 30 декабря