Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что конфликт между его страной и Китаем возможен из-за какого-либо инцидента или события, но при этом он считает это маловероятным. Соответствующее заявление он сделал в онлайн-интервью изданию Defense One.

«Это может произойти. Имеется в виду, что есть возможность инцидента или какого-либо другого катализатора, который может привести к неконтролируемой эскалации. Это не является невозможным. Но я не думаю, что сейчас бы отнес это к категории вероятного», — сказал генерал.

Он также указал, что риторика сама по себе может обострить обстановку.