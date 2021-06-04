«Самое главное, что нужно прививать ребенку из азербайджанской семьи, который родился за рубежом – это любовь к своим корням, культуре, традициям. Любовь к Родине – вот на что мы делаем особый акцент», — рассказывает # создатель виртуального проекта «Milli Dərs» Севиндж Алиева.

Три года назад она переехала в Нидерланды, где создала семью с нашим соотечественником, участником Первой Карабахской войны Намиком Самедовым. В Баку Севиндж Алиева вела активную деятельностью в сфере PR, возглавляла отдел по связям с общественностью в Министерстве налогов, была занята в проекте Baku White City, а также 5 лет возглавляла пресс-службу компании Azercell. Последние 10 лет работала в качестве бизнес тренера, получив второе соответствующее образование.

«Проект Milli Dərs предназначен для азербайджанских детей, проживающих за рубежом, но не имеющих возможности приобщиться к родному языку и культуре. Наша цель — познакомить детей с родным языком, культурой и искусством. Тут и тонкости языка, наша литература, история, при этом, отдельно изучается история Карабаха и Баку, изобразительное искусство, кино, театр, музыка, как народная, классическая так и современная, наш родной джаз, уроки танцев — отдельно для мальчиков и девочек, и, даже, виртуальные занятия игры на самом красивейшем из наших музыкальных инструментов – таре! А самых маленьких ждет путешествие в мир наших детских сказок, стишков и песен», — рассказывает С.Алиева в интервью #.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно на сайте www.milliders.com.

Виртуальные уроки уже стартовали, но регистрация все еще открыта, а группы будут формироваться по мере востребованности. Уроки рассчитаны на детей в возрасте 4-16 лет. Занятия проходят в программе Zoom и, на что автор проекта обращает особое внимание, представлены они в самой современной интерактивной форме.

«Это очень важный момент, потому что – это дети, и удержать их перед компьютером не так просто», — говорит С.Алиева.

К проекту приобщились лучшие педагоги со всего Азербайджана, большие профессионалы своего дела. Занятия проходят на азербайджанском, но, все педагоги прекрасно владеют также русским языком, а некоторые — и английским.

«Считаю, что если к этим занятиям присоединятся наши дети, живущие за границей, это приведет к формированию нового поколения с более глубоким знанием об Азербайджане и достойным представлением нашей страны в любой точке мира. Еще один важный момент – научить подрастающее поколение отстаивать права своей Родины в схватке с нашими недругами на виртуальном поле. Мы все прекрасно помним, какой масштаб это приобрело у нашей молодежи, проживающей за рубежом во время прошлогодней освободительной войны, когда все объединились для того, чтобы наш голос был услышан в мире», — рассуждает автор проекта.

По ее словам, Нидерланды – это страна с мощным армянским лобби, и голландцы склонны поддерживать армян. Вначале в планах Севиндж Алиевой было открытие школы для соотечественников в Харлингене, портовом городке, где она проживает с мужем. Однако пандемия открыла новые возможности:

«Я просто поняла, что почти все сегодня можно перевести в онлайн режим, и решила искать педагогов уже в Азербайджане. Все люди, которые задействованы в моем проекте в качестве педагогов – настоящие патриоты. Они понимают, какая это благородная миссия – помогать соотечественникам не быть вдали от своих корней», — говорит С.Алиева.

Именно по этой причине оплату за уроки она решила сделать минимальной, чтобы хватило на самый мизерный гонорар для педагогов.

«Мы всей душой любим свою Родину, и эта любовь намного острее, когда ты живешь вдали. Мой муж, который уже воевал в Карабахе, и переехал в Нидерланды 20 лет назад, вновь рвался добровольцем на Отечественную войну. Его заявление до сих пор лежит в посольстве Азербайджана в Нидерландах. Его там остановили, объяснив тем, что на тот момент не было необходимости в его участии», — рассказывает Алиева о мотивации, которая помогает ее сердце биться в ритме со своей Родиной, даже находясь очень далеко от нее.