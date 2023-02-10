Заключенный третий президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к аппарату Народного защитника Грузии с просьбой прислать к нему медицинский консилиум.

«Мое состояние в последние дни ухудшилось, и никто, кроме вас, не имеет возможности прислать независимых специалистов. Я надеюсь, что вы это реализуете в ближайшие дни и никакое политическое давление не помешает вам это сделать», — написал Михаил Саакашвили в Facebook.

Сааашвили обращается к Тамар Гварамадзе, временно исполняющей обязанности омбудсмена. Срок полномочий омбудсмена Грузии Нино Ломджария истек в конце прошлого года, парламент из-за отсутствия консенсуса до сих пор не выбрал нового Народного защитника.

Несколько дней назад Тбилисский городской суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов от отсрочке наказания и освобождении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Власти Грузии заявляют, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили часть пиар-кампании, данные независимой медицинской экспертизы срежиссированы, а сам он симулирует и занимается членовредительством.