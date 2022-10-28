Вечером 26 октября в оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели мощнейшие взрывы в районе железнодорожной станции. Удар пришелся на нефтебазу и рядом находящуюся железнодорожную станцию. Вспыхнул очень сильный пожар.

Как пишут очевидцы, «Взрыв был такой силы, что качались многоэтажные дома и весь город был освещен, как днем». Над городом огромное огненное зарево. Температура пожара цистерн на станции в Шахтерске в результате удара ВСУ была настолько высокой, что рельсы рядом расплавились или значительно деформировалось.

Ирония заключается в том, что российский пропагандист кремлевского канала «Россия 24» снял сюжет из Шахтерска, где показал уцелевшие после удара украинской армии (ВСУ) цистерны с топливом. Накануне ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе российских военных, однако уничтожили не все запасы топлива. Получив случайно слитую российскими пропагандистами информацию, ВСУ нанесли повторный удар и уничтожили уцелевшие цистерны.

Отметим, что Шахтерск находится в глубоком тылу российских войск. От города до линии фронта около 50 км. ВСУ, скорее всего, использовали реактивные системы HIMARS или аналоги. По предварительным данным было уничтожено 1500-1600 т топлива.

Российский эксперт Анатолий Несмиян прокомментировал казус с телевизионным сюжетом.

«Россия 24» показала сюжет из Шахтерска, где указала на недоработку украинской артиллерии, не сумевшей до конца уничтожить запасы топлива в цистернах на станции. Украинские артиллеристы точно по месту съемок сюжета прислали извинения, добив оставшееся топливо ракетным ударом.

Эта история показывает только одно: российская система управления полностью безнадежна. Девятый месяц войны, но она так ничего и не поняла … Отчитываться за показатели проще, чем создать хоть что-то работающее».

Неприятные для России известия пришли из Израиля. Уже второй раз за относительно короткое время авиация ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) нанесла удары по иранским объектам в предместьях Дамаска. При этом в очередной раз были разрушены цеха по производству беспилотников Shahed 136 и других.

Более близкий сюжет касается уже Украины. Как пишет израильское издание Debka, «Украинская армия установила израильскую систему перехвата Smart Shooter на легких самолетах и планерах для перехвата иранских беспилотников-камикадзе. Прицел Smart Shooter способен точно поражать дроны, интегрированное решение может служить тактическим устройством перехвата БПЛА на поле боя. Система работает по принципу «один выстрел — одно попадание». Израильские разработчики системы гордятся тем, что система точно попадает в цель и нет ситуации, когда происходит промах».

Издание отмечает, что «Москва пригрозила Израилю, что если он поставит оружие Украине, это «разрушит отношения между двумя странами».

Хотя из-за погодных условий продвижение ВСУ, в частности в Херсонской области, замедлилось, но не остановилось. При этом российское командование наращивает численность своей группировки на юге. На правый берег Днепра было переброшено до шести батальонных тактических групп (БТГ) и их численность уже составляет 30. Часть войск была снята с Запорожского направления. С учетом пополнения российская группировка насчитывает около 30 тыс. человек. Все это говорит о том, что оккупанты не собираются уходить с правого берега и предстоит большое сражение.

В Донбассе ситуация несколько иная. В результате контрнаступления ВСУ под Бахмутом российские войска потеряли все свое продвижение за последний месяц, достигнутое ценой огромных потерь. Теперь вопрос с захватом Бахмута и продвижения к Часовому Яру вообще не стоит. Стратегической цели предпринятое еще летом и непрерывно продолжающееся наступления не достигло.

Севернее в Луганской области ВСУ продолжают наступление на Сватово и взяли под физический контроль в нескольких местах стратегически важную дорогу Р66, соединяющую с Кременной. Тем самым снабжение войск в Сватово стало очень проблематичным.

Прогноз погоды обещает прекращение дождей практически на всей территории Украины и довольно высокую температуру для этой поры года — 14 градусов на севере и 19 — на юге. Несомненно, что по мере высыхания поверхности ВСУ возобновят наступление в Херсонской области и продолжат его на Донбассе.

Неудачи на поле боя заставляют Кремль проводить так называемые информационно-психологические операции (ИПСО). Для начала был вброшен фейк, что ВСУ планируют взорвать плотину Каховской ГЭС и тем самым сорвать планируемое наступление российской армии.

При этом давно известно, что еще в апреле россияне заминировали створы для пропуска воды, так как просто взорвать плотину довольно сложно и без ее чертежей сделать это практически невозможно. ГЭС строилась в советское время, и ее плотина рассчитывалась из возможности уцелеть при атомном взрыве.

Когда стало очевидно, что ничего подобного ВСУ делать не будут и тем более устраивать техногенную катастрофу для своих городов и сел на левом берегу Днепра. Именно их зальет высокой волной при взрыве плотины, так как правый берег более высокий и ему мало что угрожает в этом случае, то как-то легенда о взрыве плотины начала выдыхаться.

И тут же на смену пришла ИПСО о так называемой «грязной бомбе». Смысл довольно простой. В Украине есть значительные запасы отработанного ядерного топлива от атомных электростанций. В ряде научных институтов вроде бы имеются кадры и конструкторы, которые в состоянии на имеющемся оборудовании создать такую бомбу. Взорвать ее и обвинить во всем Россию.

И понеслись крики и стоны на всю ивановскую. Причем на самом высоком уровне. Сергей Шойгу обзванивал министров обороны США, Великобритании и Франции и голословно утверждал, что Украина готовит «грязную бомбу». Это выглядело настолько фальшиво, что три министра в совместном заявлении, случай очень редкий, четко заявили про полную безосновательность подобных заявлений и предупреждений.

Однако в Москве не успокоились. Шойгу звонил своим коллегам в Китае и Индии. Глава индийского оборонного ведомства Раджнатх Сингх призвал российского министра отбросить «ядерный вариант» и заявил, что Нью-Дели выступает за «скорейшее урегулирование конфликта в Украине дипломатическим путем».

Ясно, что мир ни в грош не ставит российские вопли о «грязной бомбе». Тем более, что президент Украины Владимир Зеленский парировал российский нарратив мастерски. Он пригласил МАГАТЭ направить своих инспекторов на объекты, которые указывает Москва, чтобы убедиться в полной беспочвенности российских обвинений. Похоже, что в агентстве согласились направить инспекторов. Судя по всему, такой вариант в Кремле не просчитали, но отступать уже невозможно.

В качестве доказательства в официальном Twitter-аккаунте российского МИД были размещены фотографии, которые якобы доказывают получение украинской стороной заказа на изготовление «грязных бомб».

Фейк просуществовал всего несколько минут. Представители правительства Словении прокомментировали представленный коллаж, указав на то, что одно из фото сделано для Словенского агентства радиоотходов (OREO), причем датировано оно еще 2010 годом.

Возникает вопрос: зачем вбрасываются так топорно сделанные «доказательства», касающиеся «грязной бомбы».

Как заявил в эфире общеукраинского телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) Андрей Юсов, цель ИПСО принудить Киев к переговорам. И она была полностью провалена.

«Это… геополитическая операция, ориентированная на внешний мир. И ее цель — заставить украинцев принять факт оккупации и вести переговоры с агрессором».

Вторая цель — испугать Запад применением ядерного оружия якобы в ответ на такое применение Украиной. И это полностью провалилось. Никто не испугался, более того, какое-либо доверие к словам из Москвы полностью испарилось.

Путину настолько нужны переговоры с Украиной, что он использует в качестве посланников руководителей даже африканских государств. Видимо президент Турции Эрдоган уже разочаровался в способности российского президента хоть как-то продвинуться к миру.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало после переговоров в Москве с Путиным приехал в Киев. На совместной пресс-конференции Зеленский сказал, что африканский руководитель передал — «Россия хочет настроить мосты и диалог. Я рассказал президенту Гвинеи-Бисау, что у нас есть. Это очень важно. Я сказал, что мосты между теми или иными государствами… надо же, чтобы инфраструктуру не взрывали. Тогда о чем-то в будущем можно будет говорить. И с кем говорить».

Вот и весь результат российской возни с фейками, ИПСО и прочими атрибутами все большего кризиса, в который погружается Россия.

Украина четко заявила, что никаких переговоров не будет, пока не выполнены четыре условия.

Полный вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым. Репарации от России на полное восстановление Украины. Гарантии безопасности Украины на будущее. Международный суд над российскими военными преступниками.

Если эти условия будут выполнены, то можно и поговорить. И никак иначе.