МИД: ВС Армении продолжают удары по жилым районам и после обращения сопредседателей

«Вооруженные силы Армении наносят удары по жилым районам Тертерского и Агджабединского районов Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

«И это после обращения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи в Женеве за соблюдение гуманитарного режима прекращения огня!», — заявили в МИД Азербайджана.

Напомним, накануне в ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ стороны  договорились, что не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.

| 2020-10-31T17:06:31+04:00 31 октября 2020, 17:06|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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