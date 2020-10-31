МИД: ВС Армении продолжают удары по жилым районам и после обращения сопредседателей

«Вооруженные силы Армении наносят удары по жилым районам Тертерского и Агджабединского районов Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

«И это после обращения сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи в Женеве за соблюдение гуманитарного режима прекращения огня!», — заявили в МИД Азербайджана.

Напомним, накануне в ходе встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ стороны договорились, что не будут преднамеренно наносить удары по гражданскому населению или невоенным объектам в соответствии с международным гуманитарным правом.