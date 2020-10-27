МИД: «Военно-политическое руководство Армении несёт полную ответственность за совершение преступления»

Управление пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана распространило сообщение в связи с обстрелом вооруженными силами Армении Бардинского района Азербайджана.

Как передает АПА, в сообщении говорится, что 27 октября в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении Бардинского района Азербайджана из РСЗО «Смерч» погибли 4 мирных жителя, в том числе ребенок, получили серьезные ранения 13 человек, среди которых есть женщины и дети.

«Это очередное военное преступление, совершенное за последние дни с пренебрежением своими обязательствами по международному гуманитарному праву Арменией, грубо нарушившей гуманитарное перемирие, достигнутое в третий раз усилиями международных посредников.

Совершение вооруженными силами Армении очередного кровавого преступления перед встречей министров иностранных дел двух стран с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Женеве, является наглядным свидетельством незаинтересованности оккупанта Армении в политическом урегулировании конфликта и её стремления любыми способами помешать переговорному процессу.

Военно-политическое руководство Армении несёт полную ответственность за совершение преступления против человечности в отношении мирного населения Азербайджана. Мы призываем международную общественность продемонстрировать решительную позицию для того, чтобы преступники предстали перед правосудием», — говорится в сообщении.