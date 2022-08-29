В Министерстве иностранных дел Украины обратились с запросом к турецкой стороне относительно прохода через пролив Босфор судна «Sparta II» из Сирии в Россию.

Об этом говорится в размещенном на сайте МИД комментарии министерства по проходу судна «Sparta II» через пролив Босфор.

Отмечается, что сегодня, 29 августа, в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Турции в Украине Ягмура Ахмета Гюльдере.

«Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным Министерством обороны РФ судном» Sparta II» из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2″, — говорится в сообщении.

Так, посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по затронутому вопросу.

Заместитель министра привлек внимание посла Турции к тому, что, в соответствии с положениями Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года, указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции.

«Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации относительно груза, который был перевезен судном «Sparta II» через пролив Босфор, а также мер, принятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны», — отметили в министерстве.

Кроме того, Точицкий выразил надежду, что турецкая сторона будет неуклонно придерживаться своего решения от 28 февраля о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время русско-украинской войны в русле последовательной позиции Турции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Как сообщал УНИАН, в Россию вернули российскую зенитную батарею типа С-300, которая находилась на северо-западе Сирии.