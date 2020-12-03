МИД Турции заявил, что приветствует инициативу Украины по созданию «Крымской платформы»

Турция приветствует инициативу Украины по созданию переговорной площадки по вопросам Крыма. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров в Анкаре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

«Мы продолжим укреплять наши отношения, особенно в сфере военного сотрудничества и оборонной промышленности. Мы приветствуем инициативу [по созданию] «Крымской платформы», — написал политик в Twitter.

Украинские власти ранее объявили о создании формата «Крымская платформа» для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что «многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие».(ТАСС)