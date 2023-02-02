В МИД Турции вызвали послов девяти стран, в том числе шести, закрывших консульства в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники.

Ранее консульства в Турции закрыли Великобритания, Франция, Нидерланды, Швейцария, Германия и Швеция из-за якобы угроз террористической опасности. Как отмечает телеканал, ожидается, что в ходе встречи МИД озвучит реакцию Турции на действия упомянутых стран.

30 января посольство США предупредило своих граждан об угрозе терактов в Стамбуле. В частности, речь шла о городских районах Бейоглу, Галата, Таксим и улице Истикляль. При этом в посольстве заверили, что турецкие власти занимаются этой проблемой. Вслед за этим несколько стран сообщили о закрытии своих посольств в Стамбуле из-за угрозы безопасности. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в ответ заявил, что страны Запада начали «психологическую войну» против Турции, не предоставляя доказательств террористической угрозы.

Между Турцией и Швецией разгорелся скандал из-за сожжения Корана у турецкого посольства в Стокгольме. Аналогичные акции состоялись в ряде других стран. В Турции в ответ на акцию по осквернению священной для мусульман книги заявили, что не одобрят заявку Стокгольма на вступление в НАТО.