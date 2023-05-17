МИД Турции вызвал посла ФРГ в Анкаре Юргена Шульца в связи с задержанием во Франкфурте-на-Майне турецких журналистов. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Задержание без каких-либо оснований представителей франкфуртского бюро газеты Sabah немецкой полицией сегодня, 17 мая, является актом преследования и запугивания турецкой прессы. Мы решительно осуждаем этот гнусный акт. Наша жесткая реакция доведена до сведения посла Германии в Анкаре, который сегодня был вызван в министерство», — говорится в заявлении.

Ведомство указало, что «ожидает немедленного освобождения журналистов, которые стали жертвами ложного доноса члена FETO за их освещение деятельности этой террористической организации в Германии». FETO — организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую в Анкаре признали ответственной за попытку госпереворота 2016 года.

МИД считает действия властей ФРГ «преднамеренными и совершенными без предварительного приглашения журналистов на дачу показаний». Анкара назвала действия Германии, выступающей «за свободу печати, проявлением двойных стандартов».(TASS)