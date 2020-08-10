МИД Турции выступил с заявлением в связи с ситуацией в Средиземноморье

Турция обладает способностью и решимостью разрушить «злонамеренные альянсы», сформированные против нее в Средиземном море. Об этом говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Турции Хами Аксоя.

Комментарий турецкого внешнеполитического ведомства последовал в ответ на заявление МИД Греции, призывающее Турцию прекратить свою деятельность в Средиземноморье.

В Анкаре также предостерегли региональных игроков от попыток позиционировать в качестве «единственных хозяев Средиземного моря».

«Те, кто действуют исходя из принципа «я единственный хозяин Средиземного моря», будут разочарованы», — заявил Аксой.

«Никто не должен пытаться вытеснить нашу страну из Средиземноморья, которое веками находилось под властью Турции», — подчеркнул дипломат. (haberler.com)