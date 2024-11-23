Избранный президент США Дональд Трамп может принять решение о выводе американского военного контингента из Сирии после того, как вступит в должность главы страны. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, передает вести.ру.

Он напомнил о том, что Трамп уже пытался вывести американских военных с сирийской территории во время своего первого президентского срока и даже объявил об этом в 2018 году, однако столкнулся с противодействием со стороны Пентагона.

Администрация действующего президента США Джо Байдена, состоящая из сторонников Демократической партии, в свою очередь не хотела повторения афганского сценария вывода войск, а потому не предпринимала шагов для ухода из Сирии.

«Демократы не хотели вновь испытать сложности с выводом войск из Сирии, как с выводом из Афганистана. Теперь же, в эпоху республиканцев, у [США] появится шанс для реализации вывода военных. Я думаю, что они могут принять позитивное решение», – сказал дипломат.

Он отметил, что США не получают выгоды от нахождения своих военных на территории Сирии, так как являются первой целью для оппонентов Вашингтона в регионе. Иран и проиранские группировки, по которым бьют США, используют военных Америки в Сирии как заложников, создавая постоянное напряжение. Все это мешает США проводить без препятствий свою политику в регионе, считает дипломат.