МИД Турции призвал сограждан, планирующих поездки в Европу, к бдительности, предупредив о возможных направленных против иностранцев акциях, в том числе на расистской почве.

«В ряде стран Европы в последнее время отмечен рост антиисламских акций, в том числе во время пропагандистских выступлений, направленных против нашей страны, с участием групп, связанных с террористической организацией [Рабочая партия Курдистана]. Такое развитие событий показывает масштабы опасности, которых достигли в Европе религиозная нетерпимость и ненависть, а также уровень расистских и сепаратистских движений», — отмечается в релизе министерства, распространенном в субботу.

В этой связи ведомство призывает сограждан, которые проживают в европейских странах или планируют поездки туда, к бдительности, держаться подальше от районов, где могут активизироваться такие выступления и при необходимости обратиться в посольские и консульские учреждения Турции.

Рекомендации МИД, распространяющиеся также на граждан, планирующих поездки в США, последовали на фоне прошедших в ряде стран Европы акций по осквернению Корана, в том числе у турецкого посольства в Копенгагене. Ранее разгорелся крупный скандал между Турцией и Швецией из-за сожжения Корана возле турецкого посольства в Стокгольме 21 января. Вслед за этим президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Анкары. (ТАСС)