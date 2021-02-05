МИД Швеции отвергает участие своего дипломата в несанкционированном митинге

МИД Швеции заявил, что высылаемый из России сотрудник петербургского генконсульства не участвовал в несанкционированном митинге. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на дипломатическое ведомство.

«Министерство иностранных дел может подтвердить, что Россия приняла решение выслать шведского дипломата. Министерство считает это решение совершенно неоправданным, о чем мы сообщили российской стороне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД Швеции оставил за собой право «на соответствующие ответные меры».

Ранее Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях.