МИД России: Отказ Баку от статуса Карабаха не спровоцирует новый конфликт

Москва рассчитывает, что отказ Баку обсуждать статус Нагорного Карабаха не спровоцирует новую волну конфликта в этом регионе.
Как передает РИА Новости, об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
«Мы рассчитываем, что это не приведёт к новой волне», — сказал Руденко.
На вопрос о том, существуют ли какие-то примерные сроки решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха, дипломат ответил отрицательно.
«Нет, сроков нет», — сказал Руденко, добавив, что вопрос о статусе является очень чувствительным.