МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Ранее Госдеп похвалил Мальту за перехват партии ливийской валюты номинальной стоимостью более миллиарда долларов. В Вашингтоне заявили, что банкноты якобы были поддельными и изготавливались в российской государственной типографии «Гознак».

Как рассказали в ведомстве, контракт на печать динаров был подписан еще в 2015 году между «Гознаком» и главой ливийского Центробанка, утвержденного палатой депутатов. Заказчик внес необходимую предоплату. В рамках исполнения сделки груз с банкнотами отправили в адрес ЦБ в городе Тобрук.

Дипломаты подчеркнули, что направленные денежные средства были необходимы для стабилизации экономики Ливии.