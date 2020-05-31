МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

Информация об изготовлении в России фальшивой валюты для Ливии не соответствует действительности, сообщили в МИД.
Ранее Госдеп похвалил Мальту за перехват партии ливийской валюты номинальной стоимостью более миллиарда долларов. В Вашингтоне заявили, что банкноты якобы были поддельными и изготавливались в российской государственной типографии «Гознак».
Как рассказали в ведомстве, контракт на печать динаров был подписан еще в 2015 году между «Гознаком» и главой ливийского Центробанка, утвержденного палатой депутатов. Заказчик внес необходимую предоплату. В рамках исполнения сделки груз с банкнотами отправили в адрес ЦБ в городе Тобрук.
В МИД пояснили, что в условиях фактического двоевластия в стране существуют два Центробанка. Первый находится в Триполи, где функционирует международно признанное Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Второй ЦБ, глава которого назначен всенародно избранным ливийским парламентом, поэтому обладает необходимой международной легитимностью, размещается в Бенгази, говорится в сообщении ведомства.
«Таким образом, фальшивыми являются не ливийские динары, а американские заявления», — отметили на Смоленской площади.
В ведомстве напомнили, что Россия выступает исключительно за безальтернативность политического урегулирования в рамках широкого межливийского диалога.
«В этом контексте поддерживаем выдвинутую спикером палаты депутатов Ливии Агилой Салехом инициативу, направленную на прекращение братоубийственного конфликта и учреждение новых единых органов власти страны. Считаем, что ее положения могли бы лечь в основу общеливийского консенсуса под эгидой ООН», — заключили в МИД.
Заявление «Гознака»
В свою очередь, в типографии заявили, что задержание в прошлом году партии с ливийскими банкнотами произошло в нарушение норм международного права.
Там подтвердили, что контракт был подписан в 2015 году и одобрен советом директоров Центробанка страны. В «Гознаке» напомнили, что право ЦБ в Тобруке на заключение такого рода контрактов было в 2016 году закреплено решением Правительства национального единства (Триполи) (ria.ru)