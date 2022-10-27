Министерство иностранных дел России попыталось выдать за доказательства подготовки Украиной «грязной бомбы» фотографии словенского Агентства по радиоактивным отходам, сделанные 12 лет назад.

Ведомство выложило твит со ссылкой на Минобороны о том, что созданием такой бомбы якобы занимаются две украинские организации, и работы «находятся на завершающей стадии». К посту были прикреплены фотографии с некими ядерными объектами и пакетами, содержимое которых выдавалось за начинку для взрывчатки.

На твит отреагировало правительство Словении. Оно сообщило, что один из снимков принадлежит Агентству обращения с радиоактивными отходами (ARAO). Он был сделан в 2010 году. Речь идет о фото, на котором изображены белые цилиндры в пакетах с надписью «радиоактивно», якобы содержащие уран и плутоний. Снимок использовался в профессиональных презентациях в качестве пояснительного материала, но его взяли без ведома ARAO. Уточняется, что в пакетах находятся датчики дыма, которые «содержат радиоактивный материал, но не из перечисленных в таблице под фото». Правительство Словении подчеркнуло, что ядерные отходы хранятся надежно, под наблюдением, и «не применяются для создания каких бы то ни было грязных бомб».

Как выяснилось, еще несколько кадров, использованных МИД, сделал ТАСС на Белоярской АЭС в Свердловской области.

Тем временем информацию о том, что ждать осталось недолго, распространило государственное агентство «РИА Новости». В публикации со ссылкой на неназванный источник сообщалось, что Киев «завершил техническую подготовку» к применению «грязной бомбы» — для этого специалисты украинского «Южмаша» сделали муляж ракеты комплекса «Искандер» с радиоактивной «начинкой», который должна сбить украинская ПВО. Все это якобы произойдет над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС, затем Киев заявит, что снаряд запустила Россия. (moscowtimes.ru)