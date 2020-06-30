МИД РФ: «США готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний»

Москва констатировала «серьезное ухудшение» ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и призывает восемь стран, не ратифицировавших соглашение и, прежде всего, США «дать зелёный свет» превращению этого документа в полноценно действующий международно-правовой инструмент. Соответствующее заявление распространил во вторник, 30 июня, МИД РФ. Оно приурочено к двадцатилетию ратификации ДВЗЯИ Москвой.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают позицию Вашингтона «деструктивной». Кроме того, по оценкам РФ, Соединенные Штаты «готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний». (DW)