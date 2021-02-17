МИД РФ: «Северный поток 2″ будет достроен, и никакие американские санкции не помешают»

«Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит. К сожалению, США не демонстрируют ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться. Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», — сказал Рябков.