МИД РФ прокомментировал сообщение о повышенной радиации над Северной Европой

Заявления о том, что испытания российских ракет «Посейдон» и «Буревестник» стали причиной повышения радиации над Северной Европой является абсолютно безосновательны. Так заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал слова спецпредставителя президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалла Биллингсли

«Я, конечно, обратил внимание на эти материалы, но хочу сказать, что это не первый и не последний случай. Мы увидим в дальнейшем ещё немало поводов, когда с американской стороны последуют информационные вбросы, и анонимные, и от имени ответственных лиц», — приводит РИА Новости заявление российского дипломата

Обвинения помощника президента США Рябков назвал элементами пропаганды, и общих американских усилий, «направленных на то, чтобы посеять неуверенность, особенно среди европейцев».