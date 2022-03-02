Есть угроза прямого столкновения России и НАТО.

Об этом заявил замглавы МИД Александр Грушко.

«Риски, разумеется, возникают. И, конечно, мы крайне обеспокоены темой программы поставок вооружений Украине, все в этой ситуации очень опасно. Никаких гарантий не существует, что не будет каких-то инцидентов, не существует никаких гарантий того, что эти инциденты могут и эскалировать совершенно в ненужном направлении», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Вместе с тем Грушко отметил, что если слова НАТО о том, что у альянса нет подобных планов, правдивы, то это свидетельствует о том, что «осталось еще, по крайней мере, какое-то здравомыслие».