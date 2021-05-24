Двери ОДКБ должны быть открыты для всех, включая Азербайджан. Oб этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью «Известиям».

Единственное, что, по словам замминистра, может ограничивать вступление, так это определенные положения устава организации, в соответствии с которыми для участия в ОДКБ необходимо наличие между его членами дипломатических отношений.

«Таких отношений между Азербайджаном и Арменией пока нет. Когда они будут установлены — мы надеемся, что это рано или поздно произойдет, — тогда и этот вопрос может встать в практическую плоскость в том или ином виде», — сказал Руденко.