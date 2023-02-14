В Министерстве иностранных дел Польши больше не работают дипломаты, окончившие Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), сообщил Gazeta Polska глава ведомства Збигнев Рау.

Министра спросили, работают ли в польском МИД дипломаты, закончившие МГИМО.

«Больше нет», — ответил он.

Отвечая, с каких пор они не работают, Рау сказал, что «уже два месяца».

Увольнение выпускников МГИМО из польского МИД министр назвал «закрытием очень важного процесса, который является частью широко понимаемой декоммунизации».

МИД Польши не впервые сообщает об увольнении выпускников МГИМО из министерства. Об этом говорил руководивший польским внешнеполитическим ведомством с 2018 по 2020 год Яцек Чапутович.

«Сейчас на руководящих должностях — в стране или за рубежом — нет тех, кто работал в коммунистических ведомствах или был выпускником московского МГИМО», — заявлял он осенью 2018 года.