Заместитель главы Министерства иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что МИД страны разрабатывает концепцию, которая позволит не выдавать визы гражданам России. Об этом сообщает агентство РАР.

Вавжик отметил, что Варшава поддерживает приостановление действия соглашения об упрощении визового режима для российских граждан, но отметил, что не все страны Европейского союза на это согласны.

«Против выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды», — сказал он.

Представитель польского МИД подчеркнул, что сопротивление крупных стран ЕС преодолеть невозможно, Польша работает над «новым решением».

Вавжик заявил, что Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Словакия придерживаются аналогичного польскому мнения. По его словам, решения по этому вопросу можно ожидать в ближайшие недели.