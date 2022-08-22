Для восстановления равноправия стран-членов Евросоюза нужно провести реформу еврозоны, заявил в статье для газеты Rzeczpospolita глава МИД Польши Збигнев Рау.

По его мнению, эта реформа не должна исключать возможность временного или постоянного отказа некоторых государств от общей европейской валюты.

«Более того, импульс реформ и направление внесения изменений должны исходить от государств-членов, а не от институтов ЕС», — отметил он.

Как обратил внимание министр, после введения единой валюты некоторые страны не смогли обеспечить себе устойчивое и гармоничное развитие, в то время как некоторые имеют постоянное положительное сальдо экспорта, противодействующее повышению курса собственной валюты из-за продолжающегося экономического застоя в других.

«Таким образом, это система, которая радикально снижает необходимый компонент равенства — равные возможности», — сказал он.