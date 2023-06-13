Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление по поводу очередной военной провокации, совершенной ВС Армении в направлении Нахчывана.

В заявлении говорится:

«Согласно информации Министерства обороны Азербайджанской Республики, 13 июня текущего года подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Хайдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики из крупнокалиберного оружия, включая минометы. С целью предотвращения провокаций армянской стороны подразделениями нашей армии были приняты соответствующие ответные меры.

Мы решительно осуждаем эту очередную военную провокацию армянской стороны и требуем отказаться от агрессивной риторики, усиливающейся в последнее время со стороны Армении, и прекратить подобные шаги, которые усиливают напряженность в регионе.

Вместе с тем, мы категорически отвергаем заявление МИД Армении о якобы целенаправленном нацеливании Азербайджана на строящийся в Армении металлургический завод.

Что касается утверждения о том, что Азербайджан, совершая провокации, преследует цель препятствовать привлечению инвестиций в Армению, следует отметить, что Армения проводила политику самоизоляции, выдвигая территориальные претензии к соседним странам и удерживая территории Азербайджана под оккупацией почти 30 лет, тем самым оставаясь в стороне от всех международных проектов. Всем известно, что Армения также является стороной, которая, вопреки своим обязательствам, всячески препятствует открытию линий коммуникаций, которые будут стимулировать экономическое развитие в регионе. В связи с этим претензии армянской стороны не имеют под собой никаких оснований.

Вся ответственность за провокации против проводимых Азербайджаном миротворческих мероприятий и восстановительных работ в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении», — сказано в заявлении МИД..