Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу в направлении Нахчывана.

Информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

«14 июня в 07:15 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Хачик Сойланского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенного пункта Ахура Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Подразделениями армии Азербайджана были приняты ответные меры в указанном направлении», — говорится в сообщении ведомства.