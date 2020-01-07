МИД Ливана попросил не втягивать страну в противостояние в регионе

Глава МИД Ливана Джебран Басиль на встречах с послами США, Франции и Великобритании выразил надежду, что территория Ливана не будет задействована ни одной из сторон для каких-либо действий на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

«Он (Басиль) подчеркнул необходимость абстрагировать Ливан от каких-либо последствий текущих событий и не использовать Ливан для каких-либо ответных действий», — сообщает пресс-служба МИД.

Басиль в очередной раз заверил глав диппредставительств и специального посланника ООН в Ливане Яна Кубиша в том, что Бейрут против силового метода решения разногласий в регионе и призывает к диалогу и сдержанности при принятии решений.(РИА Новости)