МИД Ливана попросил не втягивать страну в противостояние в регионе

Глава МИД Ливана Джебран Басиль на встречах с послами США, Франции и Великобритании выразил надежду, что территория Ливана не будет задействована ни одной из сторон для каких-либо действий на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
«Он (Басиль) подчеркнул необходимость абстрагировать Ливан от каких-либо последствий текущих событий и не использовать Ливан для каких-либо ответных действий», — сообщает пресс-служба МИД.
Басиль в очередной раз заверил глав диппредставительств и специального посланника ООН в Ливане Яна Кубиша в том, что Бейрут против силового метода решения разногласий в регионе и призывает к диалогу и сдержанности при принятии решений.(РИА Новости)
| 2020-01-07T22:45:17+00:00 8 января 2020, 02:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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