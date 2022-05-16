МИД Латвии официально уведомил посольство РФ о приостановке действия статьи 13-й двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

«Направил ноту в посольство России о приостановке действия статьи 13-й соглашения между правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации о социальной защите военных пенсионеров РФ и членов их семей (оно регламентирует содержание мемориальных сооружений и памятников — прим. ТАСС)», — указал глава МИД на странице в Twitter.

На прошлой неделе Сейм Латвии во втором — окончательном — чтении поддержал законопроект о приостановке действия данного положения, что позволит, в частности, снести памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, установленный в латвийской столице. Рижская дума на заседании в пятницу также поддержала идею демонтажа мемориала.

Следственный комитет РФ 14 мая пообещал проанализировать и оценить решение властей республики о сносе памятника.