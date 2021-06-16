Совместное заявление ЕС и США по Китаю по итогам саммита является грубым вмешательством во внутренние дела КНР. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Заявление по итогам саммита ЕС — США выходит далеко за рамки цели развития двусторонних отношений. <…> Оно является грубым вмешательством во внутренние дела КНР», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать документ по итогам саммита, в котором в качестве озабоченностей ЕС и США обозначены «продолжающиеся нарушения прав человека в Синьцзяне и Тибете, разрушение автономии и демократических процессов в Гонконге, экономическое принуждение, кампании по дезинформации, ситуация в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях».

По словам дипломата, документ очерняет, содержит обвинения, распространяет дезинформацию. «Мы отвергаем и осуждаем это», — указал Чжао Лицзянь.(ТАСС)