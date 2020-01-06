МИД Китая призвал США избегать эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Китай призывает власти США не применять силу, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом в понедельник, 6 января, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.
«Недавние военные авантюры США нарушили основополагающие принципы международных отношений, привели к эскалации напряженности и нестабильности в регионе <…> Мы настоятельно призываем США не злоупотреблять военной силой», — цитирует его «»РИА Новости».
Также Шуан отметил, что Китай призывает все стороны сохранять сдержанность, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации, и «как можно скорее» вернуться к диалогу и переговорам.
Ранее в этот же день сообщалось о заявлении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором он отметил, что любые враждебные действия со стороны Багдада в адрес Соединенных Штатов будут чреваты очень серьезными санкциями в отношении Ирака. Американский лидер подчеркнул, что военные США не намерены покидать страну, пока Багдад не заплатит за построенную американцами авиабазу.
Накануне парламент Ирана проголосовал за прекращение соглашения с коалицией по борьбе с террористической организацией ИГ («Исламское государство», запрещена в России) и за вывод иностранных войск из страны.
Такое решение было принято на фоне убийства в Ираке 2 января командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани при налете американских ВВС. (aif.ru))