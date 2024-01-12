МИД Йемена, подчиняющийся движению «Ансар Аллах» (хуситы), пригрозил Соединенным Штатам и Британии расплатой за ракетное нападение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи в социальных сетях.

«Наша страна подверглась массированной агрессивной атаке, осуществленной с американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов. Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — заявил аль-Эззи.