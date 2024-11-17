Израильский министр иностранных дел Гидеон Саар назвал «несбалансированным и предвзятым» проект итоговой резолюции встречи Группы двадцати (G20) на высшем уровне. Он потребовал его скорректировать, закрепив в тексте «право Израиля на самооборону», прописав в нем требование освободить удерживаемых в секторе Газа израильских заложников и добавив осуждение действий палестинского движения ХАМАС и ливанской шиитской организации «Хезболлах».

«В преддверии встречи лидеров стран «двадцатки» на этой неделе в Рио-де-Жанейро я провел серию телефонных разговоров с министрами иностранных дел государств — участников форума с учетом полученной информации о проекте итоговой резолюции, который является несбалансированным и предвзятым по отношению к Израилю. В беседах с коллегами я сказал, что в итоговое заявление по поводу войны в нашем регионе уместно включить признание права Израиля на самооборону, требование освобождения всех похищенных, удерживаемых убийцами из ХАМАС более 400 дней в ужасающих условиях, а также осуждение ХАМАС и «Хезболлах», — сообщил министр, слова которого распространила пресс-служба МИД.

По версии Саара, «любое итоговое заявление, не включающее вышеперечисленные элементы, нанесет ущерб миру и безопасности и побудит Иран и его пособников продолжать дестабилизировать Ближний Восток».

Саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро на юго-востоке Бразилии. Председателем встречи выступит президент южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва. Делегацию России возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.