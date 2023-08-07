Посол Дании в Тегеране был вызван в МИД Ирана, где ему был выражен протест против произошедших актов осквернения Корана.

Как передает # со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани.

«Сегодня утром в знак протеста против неоднократного осквернения Священного Корана посол Дании в Тегеране был вызван главой департамента МИД Ирана по Западной Европе… Послу Дании был выражен решительный протест Ирана против продолжения этих акций», – заявил он.

Канаани подчеркнул, что Иран считает осквернение Корана «бесполезным израильским проектом», однако, по его словам, «этот факт не уменьшает ответственность стран, где происходили эти преступления».