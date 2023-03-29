Вопросы на Южном Кавказе должны быть урегулированы через платформу «3+3».
Как сообщает #, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.
По его словам, в ходе переговоров стороны обсудили возможность проведения нового заседания платформы «3+3» в Тегеране.
«Все стороны должны использовать политические инструменты. Надо двигаться в сторону прочного мира, чтобы процветали экономические возможности в регионе», — сказал он.
С инициативой по созданию платформы регионального сотрудничества в формате «3+3” (Азербайджан, Грузия, Армения, Турция, Россия и Иран) выступили президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.
10 декабря 2021-го года в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Турции, а также гендиректора МИД Ирана.