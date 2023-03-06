Никаких официальных и открытых переговоров между Ираном и США не было.

Как сообщает #, об этом сегодня на пресс-конференции заявил пресс-секретарь МИД Ирана Насир Кенани.

Он отметил, что официальных и прямых переговоров между США и Ираном не было, стороны ведут переговоры через третьи страны.

По его словам, иранская сторона исключает заключение какой-либо временной договоренности в переговорах о возобновлении действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана: «Мы рассматриваем только вариант возвращения всех участников в СВПД».

Представитель МИД отметил, что Иран ни при каких обстоятельствах не поддержит заключение временного соглашения, а для возобновления действия СВПД антииранские санкции должны быть сняты.