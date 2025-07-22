Тегеран пока не готов к прямым переговорам с Вашингтоном по иранской ядерной программе. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News.

«Мы открыты для переговоров, пока не для прямых, если они ведут к взаимовыгодному решению», — ответил он на вопрос о том, готов ли Иран к прямым переговорам с вашингтонской администрацией. Арагчи подчеркнул, что «готов к взаимодействию».

«Мы готовы принять любые меры по укреплению доверия, которые требуются, чтобы доказать, что ядерная программа Ирана носит мирный характер и всегда будет такой. И что Иран никогда не стал бы стремиться к получению ядерного оружия», — пояснил глава МИД исламской республики. «А в ответ мы ожидаем, что они снимут свои санкции», — добавил он, говоря о западных странах.

«Это взаимовыгодно. И мы готовы к взаимодействию на основе этого. Мы не можем начать прямые переговоры, мы по-прежнему предпочитаем непрямые переговоры», — подчеркнул Арагчи. Он добавил, что «уполномочен заключить сделку» на упомянутых переговорах.